Фото: лучшие интерьеры года

Здесь вы найдете дома и квартиры, дизайн которых полон красивых деталей. Как обычно, к каждому фото прилагается ссылка, перейдя по которой, можно рассмотреть тот или иной проект. Выбор сделать было сложно, так как выбрать десять из сотни опубликованных интерьеров оказалось практически за гранью возможного. Но споры, уговоры и компромиссы сделали своё дело.

Прогнозируемое чувство после просмотра: как можно скорее добавить уюта своему жилищу.

Последствие: в лучшем случае — новые свечи и плед, в худшем — новый ремонт.

PS: И не говорите, что мы не предупреждали!

1. Уютная кухня

ФОТО: gd-home.com

Открывать подборку будет красивая кухня в скандинавском стиле под названием Chocolat. Этот уютный интерьер наполнен множеством деталей, которые и создают такую очаровательную атмосферу. Студия LABORATORY 22 дополнила скандинавский дизайн нежно-голубым цветом, и это кажется отличным решением.

2. 28,8 кв. м счастья, или как обустроить однокомнатную квартиру

ФОТО: gd-home.com

Создать красивый и функциональный дизайн на 28,8 кв.м - задача не из простых. При этом дизайнеру Марии Дадиани удалось обустроить изолированную спальню, небольшую гостиную и кухню. Интерьер однокомнатной квартиры-студии оформлен в современном классическом стиле. Если фото квартиры пришлось вам по душе, то учтите, что в статье мы рассказываем о принципах оформления, использованных дизайнером, и разбираем квартиру буквально по кусочкам.

3. Деревянный дом посреди Швейцарских Альп

ФОТО: gd-home.com

Расположенный на горнолыжном курорте, этот современный деревянный дом отлично смотрится среди традиционных швейцарских шале. В окружении горных пейзажей он предлагает своему владельцу отличное спасение от городской суеты. Кто бы отказался от уикенда в таком месте? Кстати, стоимость аренды в этом районе составляет около 100 – 200 $. Не хотите покататься на лыжах в ближайшие праздники?!

4. Красивый дом главы Ikea в Испании

ФОТО: gd-home.com

Глава всемирно известной компании решил показать свое семейное гнездышко в Испании, украшенное к новогодним праздникам. В интерьере масса красивых деталей. Вы только взгляните на елку!

5. Маленькая, но уютная квартира в мансарде

ФОТО: gd-home.com

Интерьер этой крошечной квартиры оформлен в нежном стиле прованс c винтажными нотками, придающими дизайну романтичность. Квартира расположена в мансарде, но этот факт нисколько не мешает ей выглядеть стильно и привлекательно. Даже, наоборот, балки и скошенный потолок вносят свою изюминку.

6. Дом в гармонии с природой из Бриби

ФОТО: gd-home.com

Подборка ТОП-10 лучших интерьеров не могла обойтись без современного дома в стиле минимализм. Такой лаконичный дизайн сейчас мигрирует по всему миру, особенно популярностью он пользуется в теплых странах, где есть возможность установить панорамное остекление и раздвижные стены, позволяющие объединить сад и внутреннее пространство в единое целое.

7. Стильная квартира с французским шармом

ФОТО: gd-home.com

Трехкомнатная квартира оформлена в классическом стиле с паркетом, выложенным елочкой, и широким фризом на потолке. При этом в интерьере присутствует французский шарм, проявляющийся в деталях. Белые стены стали прекрасным фоном для красочной мебели и черных акцентов. Автор проекта Анна Колпакова-Санасарян грамотно расставила акценты, тем самым добившись очень легкого и изящного дизайна, который хочется рассматривать и рассматривать. Для тех, кто ищет идею по оформлению гардеробной в небольшой спальне, будет интересно взглянуть на решение в этом проекте.

8. Леонардо Ди Каприо: тур по квартире

ФОТО: gd-home.com

ТОП-10 не мог обойтись без элегантного дизайна волка с Уолл-cтрит. За эту шикарную четырехкомнатную квартиру было выручено $10 млн, и только после того, как Леонардо решил продать ее, журналисты получили доступ к фотографиям квартиры. Теперь, после такого знаменитого владельца, цена на эту недвижимость, вероятно, взлетит еще выше.

9. Проект недели: большой дом в стиле минимализм

ФОТО: gd-home.com

Большой просторный дом в Лос-Анджелесе от студии Amit Apel Design впечатляет не только размерами, но и простотой оформления. Белые стены в сочетание с деревом и черными деталями создают изящный интерьер, дополненный красивыми подвесными светильниками.

10. Квартира в Турции с безупречным дизайном

ФОТО: gd-home.com

Яркая, сочная, полная жизни – именно эти слова срываются с языка при первом знакомстве с этой квартирой. Присмотревшись, можно понять, что такое впечатление создают картины и фотообои в гостиной, а сам дизайн довольно лаконичен. Студии Escape from Sofa удалось оформить интерьер, в котором можно будет и расслабиться, и зарядиться энергией. Чего еще можно требовать от домашней обстановки?