В Эстонии появится новый телеканал

В результате заключенного договора между ведущей медиакомпанией Viasat World и Telia Eesti с нового года для эстонских телезрителей будет доступен телеканал Epic Drama.

Поклонники драмы получат доступ к популярным и увлекательным сериалам различных жанров, включая детектив и криминальную драму, классическую литературу, политику и власть, историю, войну, приключения, подлинные события и фэнтези. Телепрограмма содержит лучшие из самых захватывающих исторических драм, произведенных в США, Великобритании, Испании, Франции, Италии, Австралии и Канаде.

Почти все программы прайм-тайма произведены за последние три года, и 70% являются эксклюзивными на рынке. Зрители смогут смотреть величайшие и самые современные исторические драмы 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Viasat World продолжит переговоры с другими операторами, чтобы новый телеканал Epic Drama был доступен большему количеству телезрителей.