Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

ПБК отказался от трансляции новогодней речи президента Эстонии

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Керсти Кальюлайд | ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

Первый Балтийский канал (ПБК) в этом году не будет транслировать новогоднее обращение президента Эстонии Керсти Кальюлайд.

ПБК сослался на причины технического характера. Между тем, в прошлом году число зрителей, смотревших новогоднее выступление главы эстонского государства по Первому Балтийскому каналу достигало 99 тысяч человек, передает rus.err.ee со ссылкой на службу новостей "Радио 4".

Если в прежние годы новогоднее обращение президентов Эстонии выходило в записи, то на этот раз глава государства Керсти Кальюлайд по случаю столетнего юбилея ЭР обратится к народу в прямом эфире с площади Свободы в Таллинне.

В ПБК заявили, что у них нет технической возможности для использования прямого сигнала, поэтому от трансляции президентской речи было решено отказаться.

Наверх