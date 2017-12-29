ПБК отказался от трансляции новогодней речи президента Эстонии

ПБК сослался на причины технического характера. Между тем, в прошлом году число зрителей, смотревших новогоднее выступление главы эстонского государства по Первому Балтийскому каналу достигало 99 тысяч человек, передает rus.err.ee со ссылкой на службу новостей "Радио 4".

Если в прежние годы новогоднее обращение президентов Эстонии выходило в записи, то на этот раз глава государства Керсти Кальюлайд по случаю столетнего юбилея ЭР обратится к народу в прямом эфире с площади Свободы в Таллинне.

В ПБК заявили, что у них нет технической возможности для использования прямого сигнала, поэтому от трансляции президентской речи было решено отказаться.