Незаменимых нет: обязан ли врач выписывать рецепт исключительно на действующее вещество?

В случае с бумажным рецептом можно прочитать выписанное врачом еще в кабинете и при необходимости задать уточняющие вопросы. Но сегодня львиная доля рецептов – в электронном виде. В таком случае пациент самого рецепта не видит – придя в аптеку, он подает свой документ, а провизор выдает ему нужный препарат. Вот тут-то и выяснился интересный аспект.

Испытывая на себе все признаки простуды, но не желая разболеться, Александр отправился к семейному врачу. После осмотра доктора мужчина пошел прямиком в аптеку выкупить выписанное лекарство. Однако провизор сообщил, что в рецепте указано не действующее вещество, а конкретный препарат. При этом стоит отметка о том, что заменять его нельзя.

Все это стало для Александра неожиданностью. Так как в аптеке именно этого лекарства не оказалось, провизор не продала клиенту ничего, объяснив это тем, что не имеет права, ведь в рецепте указано: mitte asendada (не заменять).

Александр зашел в другую аптеку, поближе к дому, по совпадению – той же самой сети, но и там необходимого лекарства не оказалось.

«Что интересно, во второй аптеке мне предложили варианты на замену. Провизор посоветовал другое средство с таким же действующим веществом, которое я и купил. А потом я задумался: раз первый аптекарь сказал, что не имеет права продать другое лекарство, так как есть пометка о его незаменимости, получается, что второй аптекарь нарушил закон? И вообще, имеет ли право врач выписывать такой рецепт, который не оставляет пациенту выбора? Ведь если, предположим, у доктора договоренность с фармацевтической компанией, то он только их препараты и будет выписывать», - полагает мужчина.

Руководитель службы пропаганды здоровья и связей с общественностью Больничной кассы Лийз Хинсберг подтверждает, что, опираясь на сегодняшний порядок, врач должен выписывать рецепт в соответствии с активным ингредиентом, а не с брендом. Так написано в законе.

«Мы видим, что в большинстве случаев выписываются именно такие рецепты. Однако в исключительном случае врач может выписать рецепт на конкретное название лекарства, когда болезнь человека или назначенное лечение этого требуют. Но тогда доктор должен объяснить, почему это необходимо», - отмечает Лийз Хинсберг.

Она добавляет, что аптекарь всегда должен предлагать человеку препараты в разных ценовых категориях с тем же действующим веществом, чтобы последний сам мог выбрать наиболее подходящий вариант.

«Когда человек выкупает препарат по рецепту, он должен получить правильное лекарство, потому что не выбирает его сам. Это делает подготовленный специалист, то есть фармацевт. Если человек по ошибке получил другое лекарство, он должен обязательно сообщить об этом своему врачу», - обращает внимание представитель Больничной кассы.

Читайте статью целиком на mke.ee.