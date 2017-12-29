В гостях: загородный дом актрисы и дизайнера Анастасии Немоляевой

Место: Московская область

Год: 2011

Размер: дом 450 кв.м; участок 19 соток

Кто здесь живет: дизайнеры мебели, супруги: режиссер Вениамин Скальник и актриса Анастасия Немоляева с дочерьми Софией, Евдокией и Евфросиньей, а также парсон-рассел-терьеры Уильям и Перси и ещt пять гигантских улиток-ахатинов.

Авторы проекта: Студия Анастасии Немоляевой и Мастерская Вениамина Скальника

Вениамин и Анастасия, режиссер театра и известная актриса театра и кино, больше двадцати лет занимаются дизайном мебели и интерьеров. Свою квартиру они украсили авторской мебелью и росписями по штукатурке. О собственном загородном доме мечтали довольно долго — на поиск подходящего места, строительство и отделку ушло несколько лет. И вот они показывают свой дом широкой публике.

В этом доме живут творческие люди — это видно с порога. Расписная мебель и потолки, картины, украшающие интерьеры, сделаны и написаны в собственных мастерских и руками хозяев дома — Вениамина Скальника и Анастасии Немоляевой.

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