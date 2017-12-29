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Суд разрешил обслуживать клиентов аптек по видеосвязи

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ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Тартуский административный суд в пятницу отменил предписание Лекарственного департамента, который запретил оказывать аптечные услуги без физического участия провизора или фармацевта.

По оценке суда, оказание аптечных услуг с консультацией провизора или фармацевта по видеосвязи не противоречит требованиям Закона о лекарствах, согласно которым данную услугу может оказывать только провизор или фармацевт, передает rus.err.ee.

Суд также согласился с позицией подавшей жалобу аптеки, что физическая передача лекарств клиенту и прием платежа не является частью аптечной услуги, которую может оказывать только работник с соответствующей подготовкой.

Спор по данному вопросу возник летом этого года между работающей под брендом Apotheka аптечной сети Terve Pere Apteek OÜ и Лекарственным департаментом, когда две аптеки Apotheka в пригороде Тарту перешли на работу по принципу видеоконсультации: провизор или фармацевт консультировали клиентов по видеосвязи, а физическую передачу лекарств и прием оплаты осуществлял присутствующий на месте работник без специальной подготовки. В июле Лекарственный департамент вынес предписание о запрете такой практики как не соответствующей Закону о лекарствах.

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