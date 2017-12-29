Проголосовать на выборах президента РФ в Эстонии можно будет в Таллинне, Тарту и Нарве

«Аккредитованные в Эстонии представительства иностранных государств могут проводить выборы для граждан своей страны только по разрешению МИД, в помещениях представительства или почетного консула, в этой связи они могут наряду с помещениями таллиннского посольства провести голосование также в помещениях посольства в Тарту и Нарве», - передал BNS пресс-секретарь МИД позицию министерства.

Пресс-секретарь МИД не сказал, что ответили на просьбу России открыть избирательные участки и в других местах.

«Мы направили ноту министерству иностранных дел Эстонии с просьбой разрешить нам провести голосование в ряде городов, где в компактной форме проживают наши соотечественники», - сказал в пятницу посол РФ Александр Петров в интервью «Радио 4». «Осенью прошлого года мы проводили выборы в здании нашего посольства и в здании, где проживают наши сотрудники, но этого было явно недостаточно», - добавил он.

В сентябре 2016 года посольство РФ в Эстонии для голосования на выборах Государственной думы открыло для проживающих в Эстонии 85 000 российских граждан девять избирательных участков: четыре в Таллинне, где находятся посольство и консульство, четыре в Нарве, где находится генеральное консульство РФ, и один в Тарту, где находится консульская канцелярия посольства.

На выборах Государственной думы в 2016 году в Эстонии проголосовали 10 493 российских граждан. На выборах президента в 2012 году проголосовало более 21 000 человек, в том числе более 10 000 во время предварительного голосования.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта следующего года.