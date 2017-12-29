В Латвии может пройти Олимпиада-2026

Мировая практика спортивных соревнований уже знает немало примеров совместно проведения крупных мировых спортивных форумов. Пионером выступили Бельгия и Голландия, 17 лет назад проведшие чемпионат Европы по футболу совместно.

Правда из олимпийских дисциплин в Латвии проведут только соревнования саночников, бобслеистов и скелетонистов. В Швеции нет возможности построить санно-бобслейную трассу, в том числе по причине неразвитости этих видов спорта, а также из-за нехватки мест под строительство и финансово такая трасса для рачительных шведов будет затратным мероприятием -для постройки аналогичного спортивного сооружения в Швеции понадобится более 103 млн долларов, что для Швеции слишком дорого.

В январе представители заявочного комитета Швеции отправятся в латвийский город Сигулда для того, чтобы выяснить, возможно ли будет проведение соревнований на местной санно-бобслейной трассе.

Трасса в Сигулде была построена в 1986 году, первоначально спецификация трассы позволяла устраивать соревнования только саночникам и бобам-двойкам, но после реконструкции в 2010 году появилась возможность для соревнований четверок.

«Ранее не было возможности провести Олимпиаду совместно с какой-нибудь другой страной. Теперь, когда такая возможность появилась, мы будем изучать все варианты», – заявил представитель Олимпийского комитета Швеции Ларс Маркуссон