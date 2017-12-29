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Президент одобрила: в Эстонии появятся ограничения на продажу табачных изделий и алкоголя

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ФОТО: PEETER LANGOVITS/PM/SCANPIX

Президент Керсти Кальюлайд провозгласила в пятницу ограничения на продажу табачных изделий и алкоголя.

В связи с поправкой к Закону о табачных изделиях вступает в силу запрет на экспонирование табачных и связанных с ними изделий и их брендов, а также ужесточатся ограничения использования и продажи электронных сигарет. Положения, касающиеся рекламных ограничений, вступят в силу 1 июня 2018 года, магазинам дадут полтора года на реорганизацию торговых залов, положения вступят в силу 1 июня 2019 года.

Поправка предусматривает возможность проведения контрольных операций, гарантирующих лучшее исполнение запрета на продажу алкоголя несовершеннолетним и большую эффективность борьбы с нелегальной продажей алкоголя.

Закон также меняет положения Закона о рекламе, ограничивающие содержание рекламы алкоголя, дополняет список мест, где запрещена реклама алкоголя, уточняет положения, ограничивающие рекламирование алкогольных напитков с помощью выгодной цены, а также требования, касающиеся предупреждений о вреде для здоровья.

Цели закона — охрана народного здоровья, снижение связанного с потреблением алкоголя социального, экономического и медицинского вреда и обеспечение детям и молодежи благоприятной среды для роста и развития.

Президент также провозгласила поправку к Закону об автомобильных перевозках, регулирующую организацию автоперевозок и содержащую требования к связанным с перевозками людям и предприятиям. Президент также провозгласила закон, в соответствии с которым Земельный департамент передает связанные с ИКТ задачи центру инфотехнологии Министерства окружающей среды (KEMIT).

В четверг президент Кальюлайд также провозгласила соглашения об избежании двойного налогообложения и предупреждения уклонения от налогов и налоговых мошенничеств с Киргизией и Японией.

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