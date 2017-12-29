Жириновский стал первым зарегистрированным кандидатом в президенты РФ

"Это гордость для любого человека - иметь право принять участие, иметь возможность быть избранным. С вручения этого удостоверения начинается восхождение на Олимп. Не все спортсмены становятся олимпийским чемпионами, но миллионы спортсменов мечтают", - отметил Жириновский.

Получив удостоверение кандидата в президенты, лидер ЛДПР, для которого эта президентская кампания уже шестая в его карьере, попросил ЦИК "повнимательнее посмотреть и создать равные условия ведения агитационной кампании в СМИ для всех кандидатов".

Жириновский также подчеркнул важность того, что СМИ не вели раньше времени пропаганду за или против какого-либо кандидата. Он напомнил, что этап агитации в средствах массовой информации начинается за 28 дней до выборов, в случае с предстоящими президентскими выборами это 17 февраля.

Лидер ЛДПР уточнил, что не имеет в виду агитацию "в пользу действующего президента". "Речь идет о пропаганде других кандидатов. Может быть, ЦИК посмотрит повнимательнее, чтобы их остановить. За нами следят не только наши избиратели, но и весь мир, чтобы потом нас же не упрекали, чтобы кому-то были созданы не совсем равные условия", - подчеркнул Жириновский.

Он также похвалил действующий состав Центризбиркома, работающий под руководством Эллы Памфиловой. "Именно нынешний состав на максимум соответствует требованиям наших избирателей, мы рады, второй год работы с комиссией испытываем удовлетворение", - отметил Жириновский.

При этом, по словам лидера ЛДПР, своим самым главным соперником на выборах он считает "кандидата от Кремля" - "за ним стоит вся государственная машина, власть". Также Жириновский выделил "кандидата от левых, потому что у нас еще есть граждане, которые ностальгируют по Советскому Союзу и голосуют за них по инерции".

Своим первым указом в случае победы на президентских выборах Жириновский назвал отмену "антирусской политической" 282-й статьи УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

Отметим, что кандидата в президенты может выдвинуть партия на съезде. Самовыдвиженцу же нужно собрать инициативную группу, в которую войдут не менее 500 человек. Затем претендент на пост главы государства приносит в ЦИК документы для выдвижения. Центризбирком проверяет их в течение пяти дней и выносит решение. Далее необходимо зарегистрироваться в качестве кандидата: для этого самовыдвиженец должен собрать не менее 300 тысяч подписей.

Накануне ЦИК зарегистрировала группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата Владимира Путина на президентских выборах 2018 года, а также ее уполномоченных представителей в количестве пять человек. В список вошли Оксана Дружинина, Алексей Ермаков, Сергей Кабышев, Андрей Тихомиров и Надежда Чучелина.

За день до этого Путин лично принес в Центризбирком документы для выдвижения на выборы президента в 2018 году. Днем ранее инициативная группа поддержала его выдвижение. Как известно, действующий глава государства решил идти на эти выборы не от "Единой России", а как самовыдвиженец. Для регистрации ему необходимо собрать 300 тысяч подписей избирателей.