В новогоднюю ночь на улицы выведут больше полицейских

«В новогоднюю ночь у полиции много работы. Мы и в этот раз задействуем по всей Эстонии больше сил, чтобы помочь людям безопасно встретить Новый год», - сказал BNS в пятницу оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.

По словам его, самым крупным будет праздник на площади Вабадузе в Таллинне, где полиция сфокусируется на безопасности на дорогах и публичном правопорядке. На площади Вабадузе огородят зону празднику, за ограду не будут впускать людей с пиротехникой, стеклянной тарой и прочими представляющими опасность предметами, отметил Тамбре.

«Советую людям избегать автомобильных поездок на площадь Вабадузе и в ее окрестностях. Кроме того, для транспорта закроют въезд на расположенные в непосредственной близости от нее улицы. Просим водителей следовать указаниям временных дорожных знаков и регулировщиков движения», - сказал Тамбре.

Движение во всех направлениях по площади Вабадузе будет перекрыто с 21.30 часов 31 декабря до 1.30 часов 1 января.

«Полиция в сотрудничестве с охранными предприятиями будет уделять пристальное внимание и другим публичным местам, где будет собираться больше людей, чем обычно. Мы выведем больше сил на публичные площадки в крупных городах Эстонии, где будут встречать Новый год», - отметил Тамбре.

«В преддверии новогоднего праздника чаще пересекают границу, поэтому мы задействовали дополнительный ресурс», - добавил он.

По его словам, полиция также выделит больше ресурсов на обеспечение безопасности на дорогах. В последний день этого года и первые дни следующего в городах и на шоссе пройдут акции проверки водителей с помощью алкотестера. Полиция также будет проверять скорость движения.

Комментируя тему безопасности на море, Тамбре напомнил о правилах запуска сигнальных ракет. «На море безопасность обеспечивают морские спасатели. Напоминаю людям, что красные сигнальные ракеты, запущенные на водоеме или в его непосредственной близости, являются международным сигналом тревоги и потребности в помощи. Поэтому запрещено использовать подобные ракеты в иных целях кроме тревожных сигналов», - сказал Тамбре.

«Каждый может оказать нам помощь в обеспечении безопасности. Я надеюсь, что все люди Эстонии встретят Новый год ответственно, будут знать меру в употреблении алкоголя, будут безопасно двигаться по дорогам и сами сделают все необходимое для того, чтобы не подвергать опасности ни себя, ни других», - добавил он.