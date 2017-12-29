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Сравните свою зарплату с коллегами: эстонское приложение помогает найти более оплачиваемую работу

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ФОТО: MeetFrank

Уже занятым на рынке труда работникам найти более выгодное место работы поможет обновление приложения, разработанного эстонской фирмой MeetFrank: теперь все желающие могут сравнить свою заработную плату с доходом других работников в той же сфере деятельности, передает Virumaa Teataja.

«Наша цель — повысить прозрачность рынка труда, - объясняет руководитель MeetFrank Каарел Холм. - Чтобы работник знал, насколько он реально ценен, а работодатель осознал, достаточно ли ценно его предложение».

Жители Эстонии склонны сравнивать свою заработную плату с соотечественниками. «Уже в первые дни мы заметили, что благодаря обновлению активность пользователей выросла, - рассказывает Холм. - Итак, вам надо загрузить приложение MeetFrank, потратить максимум две минуты на заполнение профиля, а затем вы получите очень четкое представление о том, является ли ваша зарплата в этом секторе конкурентоспособной или нет».

Запущенное в сентябре приложение MeetFrank на данный момент используют уже 24 000 пользователей и 850 предприятий. В приложении представлены работодатели не только из Эстонии и Финляндии, но из Швеции, Германии, Дании, Англии, Голландии, Франции, Швейцарии и Италии.

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