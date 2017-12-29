Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Запись скрытой камеры: уборщиц элитных отелей застукали за мытьем посуды ершиками для унитазов

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: скриншот

В Китае было проведено журналистское расследование, результаты которого шокировали не только местных жителей, но и весь мир: персонал трех крупных пятизвездочных отелей систематически нарушал все мыслимые и немыслимые правила гигиены.

Элитные отели Sheraton, Kempinski и Shangri-La в провинции Хэйлунцзян в Китае оказались в центре крупного скандала. Выяснилось, что уборщицы моют посуду в номерах туалетными ершиками и протирают ее тряпками, которые используют также для полов и мусорных ведер.

Шокирующий ролик был опубликован на портале Pear Video. Он был сделан китайским репортером, который предпочел сохранить анонимность. С помощью скрытой камеры журналист зафиксировал, как горничные в номерах всех трех отелей сворачивали постельное белье на ковре, мыли одной и той же тряпкой чашки, блюдца, полы и унитазы, смачивали полотенца в унитазах.

Наверх