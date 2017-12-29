Тяжелое ДТП в Харьюмаа: машина BMW вылетела с дороги, среди пострадавших - младенец

По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры, сообщение о ДТП поступило в 18.30. По предварительным данным, BMW вылетела с дороги и протаранила дорожное ограждение.

В машине находились четыре человека: трое взрослых и один младенец. 43-летний водитель и, по предварительным данным, непристегнутая ремнем безопасности 35-летняя пассажирка, находившаяся на заднем сидении, были доставлены в больницу в очень тяжелом состоянии.

На данный момент неизвестно, был ли водитель в нетрезвом состоянии, это выяснит экспертиза. 42-летний пассажир с признаками алкогольного опьянения и младенец были доставлены в больницу для проверки здоровья.

"На данный момент неизвестно, почему автомобиль на данном участке дороги врезался в дорожное ограждение. Нельзя исключать в том числе ни алкоголь, ни ошибку водителя", - говорит оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.

"Один продолжительный праздник позади, другой ждет впереди. К сожалению, еще есть люди, которые не знают, что вождение автомобиля и алкоголь вещи несовместимые. Люди должны вмешаться, если видят, как пьяный человек лезет за руль. Если своими силами невозможно ему помешать, звоните по номеру 112 и полицейские сделают это сами. Все мы должны держать пьяных водителей подальше от машин", - говорит Тамбре.