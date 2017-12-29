Большие перемены: читайте, какие поправки к законам вступят в силу с 2018 года

С начала 2018 года минимальная заработная плата в Эстонии вырастет с нынешних 470 до 500 евро и минимальная часовая зарплата составит 2,97 евро вместо нынешних 2,78 евро. Не облагаемый налогом доход с нового года вырастет до 500 евро в месяц. Тем, кто зарабатывает до 1200 евро в месяц, в результате ежемесячно будет оставаться денег на 64 евро больше. Нетто-зарплата менее высокооплачиваемых работников вырастет до 15 процентов.

С 1 января вступят в силу поправки, которые упрощают налогообложение частного использования служебных автомобилей. Действующая система исчисления специальной льготы в новом году сменится расчетом на основании мощности автомобиля, в результате для автомобилей, используемых и предприятием, и частным лицом, будут упразднены журналы поездок.

Действующая предельная ставка в размере 256 евро в месяц на автомобиль заменяется расчетом на базе мощности автомобиля, решено установить стоимость киловатта в размере 1,96 евро. Таким образом, налоговая обязанность по специальной льготе, то есть подоходный и социальный налоги, составит 1,3 евро на один киловатт в месяц.

Налоговая нагрузка при новой системе по сравнению с фиксированной ставкой специальной льготы для автомобилей средней и малой мощности уменьшится. Такие автомобили составляют примерно 70% легковых автомобилей предприятий. В случае автомобилей старше пяти лет ставка специальной льготы устанавливается в размере 75% от налогооблагаемой базы, рассчитанной на основании мощности. Для них стоимость киловатта составит 1,47 евро.

С 1 января 2018 года вводится утвержденная еще летом парламентом Эстонии плата за пользование шоссейными дорогами для всех грузовых автомобилей массой свыше 3,5 тонн, проезжающих по сети дорог общественного пользования. Ставка платы за пользование шоссейными дорогами зависит от полной массы грузового автомобиля (категории N2 и N3) и его прицепа, количества осей и класса эмиссии. Обязанность вносить плату за пользование шоссейными дорогами возлагается на собственника грузового автомобиля. Дневная ставка платы дорожного налога составит от 9 до 12 евро, а в год от 500 до 1300 евро.

Плату за пользование шоссейными дорогами можно вносить на сайте www.roadtoll.ee начиная с 20 декабря 2017 года. Если плата не внесена, надзорный орган имеет право оштрафовать как водителя грузового автомобиля, так и его владельца. Кроме того, надзорный орган имеет право отстранить водителя от управления грузовым автомобилем. Водитель не получит разрешения продолжить движение, пока за его грузовой автомобиль не будет внесена плата за пользование шоссейными дорогами.

С нового года уравняются ставки акцизов на табачные изделия и на альтернативные им, в том числе, на электронные сигареты. На альтернативные табачные изделия с начала 2018 года вводится ставка в размере 0,2 евро за миллилитр табачной жидкости или 0,2 евро за миллиграмм вещества, если оно находится в желеобразном состоянии. Акциз на курительный камень, по аналогии с курительным табаком, может составить 76,84 евро на килограмм.

Предполагаемый эффект от введения новых налогов в 2018 году может составить порядка 1,2 млн евро.

Акциз на природный газ в январе в сравнении с нынешней ставкой 40,52 евро на каждые 1000 кубометров будет ежегодно расти на 25 процентов до 2020 года, пока не достигнет отметки в 79,14 евро на каждые 1000 кубометров. Акциз на бензин вырастет на 10 процентов до 563 евро на каждые 1000 литров.

С начала 2018 года максимальный предел социального налога для FIE (предпринимателей — физических лиц) будет снижен до годовой суммы десятикратной минимальной ставки заработной платы (в настоящий момент – пятнадцатикратная).

В 2017 году максимальная граница равна 27,918 евро. В 2018 году она снизится до 18,612 евро. В случае болезни у FIE есть возможность сократить свои минимальные обязанности по социальному налогу на количество дней, когда они были временно неработоспособны.

Помимо этого, FIE смогут рассчитать компенсацию по болезни за дни болезни со второго по восьмой, и вычесть эту сумму из облагаемого социальным налогом дохода с предпринимательства.