В лесной промышленности Эстонии может быть объявлено кризисное положение

По словам директора фирмы Rüütel & Rüütel Раймо Рюйтеля, техника простаивает уже несколько месяцев: "Самая большая проблема - как удержать людей, найти им работу, чтобы они не разбежались", передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Мартин Арула, директор второй по размеру в Эстонии лесопилки Toftan, утверждает, что в лесу за последние десять лет ни разу не было такой тяжелой ситуации.

По словам председателя правления Союза частных лесов Эстонии Микка Линка, сложившаяся ситуация обсуждалась, но кризисное положение пока не объявляли.

Министр окружающей среды Сийм Кийслер сообщил "Актуальной камере", что государство предприятиям лесной промышленности помочь не может - для этого нет ни фондов, ни денег.