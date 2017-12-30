Фото: так выглядит квартира в доме, построенном в период бума недвижимости в Ласнамяэ

Шестнадцатиэтажный дом на Вирби строился в 2007-2008 годах, в период бума недвижимости. Затем бум закончился, и, проезжая по Лаагна-теэ, можно было видеть, сколько в этом доме пустых квартир. Но это - дело прошлое, и сейчас квартиры в этом доме пользуются спросом.
30 декабря 2017 г., 15:37
Эта небольшая трехкомнатная квартира площадью 54,7 м2 находится на 14-м этаже шестнадцатиэтажного панельного дома.
Светлая гостиная объединена с кухней. Зеленая кухонная мебель, которая, кстати, входит в цену, перекликается с фотообоями на стене гостиной. Дизайн детской выдержан в ярких солнечных тонах, а спальня - в спокойных сиреневых.
Вместе с квартирой новый хозяин получит парковочное место.
Рядом с домом находится детская площадка, в самом доме - спортивный клуб MyFitness и магазин Konsum.