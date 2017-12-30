Фото: так выглядит квартира в доме, построенном в период бума недвижимости в Ласнамяэ

Эта небольшая трехкомнатная квартира площадью 54,7 м2 находится на 14-м этаже шестнадцатиэтажного панельного дома.

ФОТО: KV.EE

Светлая гостиная объединена с кухней. Зеленая кухонная мебель, которая, кстати, входит в цену, перекликается с фотообоями на стене гостиной. Дизайн детской выдержан в ярких солнечных тонах, а спальня - в спокойных сиреневых.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Вместе с квартирой новый хозяин получит парковочное место.

Рядом с домом находится детская площадка, в самом доме - спортивный клуб MyFitness и магазин Konsum.