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За год в Эстонии выявили 215 случаев заражения ВИЧ

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Быстрый тест на ВИЧ | ФОТО: Liis Treimann

Эстонские организации, которые борются с распространением ВИЧ, подвели итоги этого года. Удалось наладить контакт с властями и включить в правительственную стратегию борьбы с эпидемией сразу несколько важных пунктов. Для Эстонии тема по-прежнему актуальна: в этом году в стране было зафиксировано 215 случаев заражения ВИЧ.

Как говорят сами активисты, за год удалось существенно повысить осведомленность общества и правительства о проблемах различных групп людей связанных с ВИЧ, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

На сегодняшний день в Эстонии 4 тысячи человек получают лечение, а сколько ещё тех кто от него отказывается или не знает о своей болезни, не берутся сказать даже специалисты.

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