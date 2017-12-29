За год в Эстонии выявили 215 случаев заражения ВИЧ
29 декабря 2017 г., 21:21
Эстонские организации, которые борются с распространением ВИЧ, подвели итоги этого года. Удалось наладить контакт с властями и включить в правительственную стратегию борьбы с эпидемией сразу несколько важных пунктов. Для Эстонии тема по-прежнему актуальна: в этом году в стране было зафиксировано 215 случаев заражения ВИЧ.
Как говорят сами активисты, за год удалось существенно повысить осведомленность общества и правительства о проблемах различных групп людей связанных с ВИЧ, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
На сегодняшний день в Эстонии 4 тысячи человек получают лечение, а сколько ещё тех кто от него отказывается или не знает о своей болезни, не берутся сказать даже специалисты.