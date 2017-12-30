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В начале года в Кристийне будет готов очередной новый жилой дом

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ФОТО: KV.EE

В столичной части города Кристийне скоро появится очередной новый дом. Уже готова квартира-образец, интерьер которой отличается непревзойденным вкусом, считает портал Kodu.

В первой половине 2018 года в жилом комплексе Kristina Majad будет сдан в эксплуатацию очeредной энергосберегающий дом.

ФОТО: KV.EE

В доме будут квартиры средних размеров с балконами, которые по желанию можно будет остеклить. Заслуживают внимания и террасы на крыше. В четырехкомнатных квартирах есть возможность установки камина.

ФОТО: KV.EE
ФОТО: KV.EE

В комплекте с квартирой продается место для автомобиля в подземном гараже.

Больше информации на странице KV.EE.

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