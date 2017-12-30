В начале года в Кристийне будет готов очередной новый жилой дом
30 декабря 2017 г., 12:04
В столичной части города Кристийне скоро появится очередной новый дом. Уже готова квартира-образец, интерьер которой отличается непревзойденным вкусом, считает портал Kodu.
В первой половине 2018 года в жилом комплексе Kristina Majad будет сдан в эксплуатацию очeредной энергосберегающий дом.
В доме будут квартиры средних размеров с балконами, которые по желанию можно будет остеклить. Заслуживают внимания и террасы на крыше. В четырехкомнатных квартирах есть возможность установки камина.
В комплекте с квартирой продается место для автомобиля в подземном гараже.
Больше информации на странице KV.EE.