В начале года в Кристийне будет готов очередной новый жилой дом

В первой половине 2018 года в жилом комплексе Kristina Majad будет сдан в эксплуатацию очeредной энергосберегающий дом.

ФОТО: KV.EE

В доме будут квартиры средних размеров с балконами, которые по желанию можно будет остеклить. Заслуживают внимания и террасы на крыше. В четырехкомнатных квартирах есть возможность установки камина.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

В комплекте с квартирой продается место для автомобиля в подземном гараже.

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