Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Фото: норвежское представление об уютном загородном доме

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: pufikhomes.com

Хотя оформление интерьеров этого дома выполнено в темных тонах, атмосфера в нем самая что ни есть уютная, а в декоре использованы только простые природные материалы, пишет Pufikhomes. А вам нравится?

Хозяева этого загородного дома в Норвегии счастливы.

ФОТО: pufikhomes.com

У них есть две гостиные, которые выполняют разные функции: одна предназначена для совместных просмотров ТВ, а во второй, в которой синий бархатный диван, семья проводит больше всего времени и в ней нет телевизора.

ФОТО: pufikhomes.com

Места для сидения в этой комнате расположены так, чтобы максимально поощрять общение. Это идеальное место для приема друзей.

Другие фото смотрите ЗДЕСЬ.

Наверх