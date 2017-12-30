Фото: норвежское представление об уютном загородном доме
30 декабря 2017 г., 13:31
Хотя оформление интерьеров этого дома выполнено в темных тонах, атмосфера в нем самая что ни есть уютная, а в декоре использованы только простые природные материалы, пишет Pufikhomes. А вам нравится?
Хозяева этого загородного дома в Норвегии счастливы.
У них есть две гостиные, которые выполняют разные функции: одна предназначена для совместных просмотров ТВ, а во второй, в которой синий бархатный диван, семья проводит больше всего времени и в ней нет телевизора.
Места для сидения в этой комнате расположены так, чтобы максимально поощрять общение. Это идеальное место для приема друзей.
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