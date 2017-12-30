Фото: норвежское представление об уютном загородном доме

Хозяева этого загородного дома в Норвегии счастливы.

ФОТО: pufikhomes.com

У них есть две гостиные, которые выполняют разные функции: одна предназначена для совместных просмотров ТВ, а во второй, в которой синий бархатный диван, семья проводит больше всего времени и в ней нет телевизора.

ФОТО: pufikhomes.com

Места для сидения в этой комнате расположены так, чтобы максимально поощрять общение. Это идеальное место для приема друзей.

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