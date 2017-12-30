Видео и фото: поющая рождественская елка

Автор елки – дизайнер небезызвестный. Она оформляет театральные постановки, телешоу, модные показы и концертные шоу знаменитостей (среди ее клиентов Адель, Бейонсе, Канье Уэста и другие). В 2012 году Эс стала дизайнером закрытия лондонской Олимпиады.

Одно из излюбленных направлений ее деятельности – световые кинетические скульптуры. Именно это и стало основой для новогодней инсталляции этого года.

ФОТО: скриншот с youtube.com

По словам Эс Девлин, источником вдохновения для нее послужила традиция собираться всей семьей на рождественский обед и зажигать огни на елке. Дизайнер считает, что именно эти огни и являются символом Рождества. Хороводы с песнями вокруг лесной красавицы всегда объединяет людей.

«Поющая елка» собрана из маленьких деревянных дощечек, нанизанных на проволоку. На каждую из них проецируются слова, которые посетители оставляют на сайте или загружают в компьютер в музее.

ФОТО: скриншот с youtube.com

При помощи специальной программы из них генерируются тексты рождественских песнопений, из которых по поэтическому алгоритму Викторианской эпохи получаются настоящие гимны.