В Тарту проводили в последний путь ректора ТУ Волли Кальма

Сегодня в главном здании Тартуского университета родные, близкие и знакомые провожают Кальма в последний путь. В 11 часов с речью выступят исполняющий обязанности ректора ТУ Тыну Лехтсаар, президент Керсти Кальюайд, представитель Совета ректоров Яак Аавиксоо, мэр Тарту Урмас Клаас и другие.

Профессор Волли Кальм был ректором Тартуского университета с 2012 года, а в марте 2017 года он был повторно избран ректором вуза.

В 2005 году Волли Кальм был награжден Орденом Белой звезды IV степени.