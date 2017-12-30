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В Тарту проводили в последний путь ректора ТУ Волли Кальма

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В субботу, 23 декабря, скоропостижно скончался ректор Тартуского университета Волли Кальм. Ему было 64 года.

Сегодня в главном здании Тартуского университета родные, близкие и знакомые провожают Кальма в последний путь. В 11 часов с речью выступят исполняющий обязанности ректора ТУ Тыну Лехтсаар, президент Керсти Кальюайд, представитель Совета ректоров Яак Аавиксоо, мэр Тарту Урмас Клаас и другие.

Профессор Волли Кальм был ректором Тартуского университета с 2012 года,  а в марте 2017 года он был повторно избран ректором вуза.

В 2005 году Волли Кальм был награжден Орденом Белой звезды IV степени.

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