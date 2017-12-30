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Подростки нашли чужую бесконтактную банковскую карточку и отправились на шопинг

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ФОТО: Juss Saska

В Хаапсалу двое 14-летних подростков нашли чужую банковскую карточку и успели совершить покупок на 145 евро, пишет Postimees со ссылкой на Lääne Elu.

Поскольку речь шла о бесконтактной банковской карточке, совершать покупки с ее помощью можно было без введения PIN-кода. Известно, что дети воспользовались карточкой и в интернет-магазине, где для оплаты покупки достаточно данных кредитки.

«Заявление подано и произошедший инцидент был зафиксирован на этой неделе. Полиция еще не общалась как с детьми, так и с их родителями. Займемся этим случаем в начале следующего года. Тогда сможем предоставить больше информации», - сообщил представитель Хаапсалуского полицейского участка Индрек Тохтер.

Полиция напоминает, что злоумышленникам довольно просто воспользоваться бесконтактной банковской карточкой, поэтому следует быть очень внимательными, чтобы она не попала в руки чужих людей.

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