Подростки нашли чужую бесконтактную банковскую карточку и отправились на шопинг

Поскольку речь шла о бесконтактной банковской карточке, совершать покупки с ее помощью можно было без введения PIN-кода. Известно, что дети воспользовались карточкой и в интернет-магазине, где для оплаты покупки достаточно данных кредитки.

«Заявление подано и произошедший инцидент был зафиксирован на этой неделе. Полиция еще не общалась как с детьми, так и с их родителями. Займемся этим случаем в начале следующего года. Тогда сможем предоставить больше информации», - сообщил представитель Хаапсалуского полицейского участка Индрек Тохтер.

Полиция напоминает, что злоумышленникам довольно просто воспользоваться бесконтактной банковской карточкой, поэтому следует быть очень внимательными, чтобы она не попала в руки чужих людей.