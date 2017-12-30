В пятницу на дорогах Эстонии в авариях пострадали пятеро детей

Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, по данным которой, в 10.19 на 80-ом километре шоссе Валга - Уулу в волости Абья Вильяндиского уезда нетрезвый 48-летний мужчина на тракторе New Holland неосмотрительно выехал со второстепенной дороги на главную, где столкнулся с автомобилем Ford Galaxy. В результате столкновения травмы получили трое детей — пассажиров «Форда». Их доставили в Вильяндискую больницу для проверки здоровья.

В 18.30 на седьмом километре шоссе Ээсмяэ - Хаапсалу - Рохукюла 43-летний мужчина не справился с управлением своим BMW 535D и на плавном вираже врезался в металлическое ограждение дороги. В результате столкновения пострадали ехавшие в машине пассажиры - 42-летний мужчина и 35-летняя женщина, а также 9-месячная девочка. По предварительным данным, ехавшие на заднем сиденье женщина и младенец не были пристегнуты ремнями безопасности. Полиция расследует обстоятельства происшествия.

В 19.24 на 15 километре шоссе Пыльтсамаа - Выхма 43-летний мужчина на микроавтобусе Volkswagen Caravelle выехал с дороги в поле. Автомобиль устоял на колесах, однако в результате происшествия травмы получили ехавшие в машине пассажиры — 7-летний мальчик и 21-летняя женщина, которых доставили на лечение в Клинику Тартуского университета.