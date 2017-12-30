Экс-президент Египта Мурси приговорен к трем годам тюрьмы

Решение вынесено по итогам анализа телевизионного выступления экс-главы государства в 2013 году. По версии следствия, в своем обращении Мурси обвинил одного из судей в том, что тот не признал факта фальсификации результатов предыдущих выборов. При этом прокуратура сочла, что занимавший тогда пост президента Мурси действовал так "с целью разжигания ненависти", пишет DW.com.

Политика также обязали выплатить 1 млн египетских фунтов (около 47 тыс. евро) компенсации.

Восемнадцать соратников экс-президента, проходивших по этому делу, приговорены к трем годам заключения каждый. Еще пять обязаны перечислить по 30 тыс. египетских фунтов штрафа (1400 евро).

В судьбе Мурси принципиально ничего не изменилось

Приговор суда еще может быть оспорен, но для экс-президента он принципиально ничего не меняет.

Ранее по обвинению в шпионаже в пользу палестинской террористической организации "Хамас" Мурси был приговорен к смертной казни, которую позднее под давлением общественности заменили на пожизненное тюремное заключение. Политику также вынесен обвинительный приговор за причастность к массовому побегу заключенных одной из тюрем в ходе народного восстания в 2011 году.

66-летний Мухаммед Мурси, входивший в ряды фундаменталистского объединения "Братья мусульмане", стал президентом Египта в результате восстания 2011 года и свержения тогдашнего главы государства Хосни Мубарака. Два года спустя, после волны массовых антиправительственных протестов, прошедших по всей стране, Мурси тоже был свергнут и арестован. После этого ему предъявили многочисленные обвинения, в том числе в шпионаже и госизмене.