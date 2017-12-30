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LG запатентовала растягиваемый смартфон

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ФОТО: Ain Liiva

Компания LG подала на регистрацию патенты, в которых описывается устройство крайне необычной формы. Судя по документам, корейский производитель работает над смартфоном, способным превращаться в планшет и наоборот путем растягивания или сгибания.

На первом изображении показано устройство, в сложенном состоянии напоминающее обычный смартфон. Но если потянуть за его края, то оно расширится до размеров планшета, пишет 4pda.ru.

LG

На другом рендере показан уже более привычный вариант сгибаемого пополам устройства. В зависимости от ситуации аппарат может выступать в качестве смартфона или небольшого планшета.

LG

Отметим, что в создании подобных устройств также заинтересованы Samsung, Microsoft и другие компании.

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