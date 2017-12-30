LG запатентовала растягиваемый смартфон

На первом изображении показано устройство, в сложенном состоянии напоминающее обычный смартфон. Но если потянуть за его края, то оно расширится до размеров планшета, пишет 4pda.ru.

На другом рендере показан уже более привычный вариант сгибаемого пополам устройства. В зависимости от ситуации аппарат может выступать в качестве смартфона или небольшого планшета.

Отметим, что в создании подобных устройств также заинтересованы Samsung, Microsoft и другие компании.