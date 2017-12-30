Министр утвердил ограничения на рыбный промысел на Чудском и Псковском озерах

Приказом министра вылов ряпушки разрешен на всей акватории озера и всеми видами снастей с 21 июня по 20 августа, либо до выполнения квоты.

В качестве новой меры предусмотрено требование использования, в период запрета на вылов ряпушки, крупноячеистой сети в северной части Чудского озера на удалении от берега более чем на 10 км. В 2018 году квота на вылов ряпушки увеличена до 400 тонн и время промысла продлено до двух месяцев.

Промысел плотвы закидным неводом (с берега) разрешен с 1 марта по 5 мая, поскольку в марте-апреле плотва перед нерестом начинает миграцию, сам нерест завершается в мае. Как и в прошлые годы, и в 2018 году размер ячейки закидного невода должен быть в пределах 60-80 мм.

Закидной невод можно ставить на удалении до 3 км от берега, при этом зона промысла этой снастью расширена с эстонской стороны только в южном направлении от деревни Нина и, в качестве новшества, на озере Лямми.

Как и в прошлые годы, начало промысла с помощью донного и поворотного невода отложено на 15 сентября, чтобы судак вырос до установленного минимального размера и чтобы не повторилась ситуация сентября 2015 года, когда шел массовый вылов судака-недомерка.

В период промысла с помощью донного и поворотного неводов минимальная длина особи судака должна быть в пределах 35 см и в прочее время — 46 см, при этом ограничение сохранится до конца промысла окуня.

Договоренности об ограничениях и условиях лова на Чудском, Псковском и Лямми озерах в 2018 году были достигнуты на эстонско-российских переговоров по рыболовству.

Одновременно стороны договорились о возможностях промысла в 2018 году, к которым добавится право вылова до 5 процентов запасов судака, щуки, леща и окуня, не выловленных в прошлом году. Окончательно по квотам на промысел стороны договорятся на очередной встрече в первой половине января 2018 года.