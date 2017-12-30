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Верховный суд не допустил Навального до выборов президента

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ФОТО: Pavel Golovkin/AP/Scanpix

Верховный суд России в субботу, 30 декабря, не удовлетворил иск оппозиционера Алексея Навального, поданный в связи с тем, что Центральная избирательная комиссия отказала оппозиционеру в регистрации кандидатом на пост президента страны на выборах 2018 года, пишет DW.com.

Об этом сообщил в микроблоге Twitter Иван Жданов, руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией, присутствовавший при оглашении вердикта. Жданов призвал избирателей отреагировать на решение ЦИК и постановление Верховного суда забастовкой. Она, как отмечал ранее сам Навальный, должна начаться с акций в ряде городов, запланированных на 28 января.

В понедельник, 25 декабря, ЦИК не зарегистрировал оппозиционера для участия в избирательной кампании. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, политик не может баллотироваться из-за неснятой судимости.

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