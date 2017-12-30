Чем оформить пространство внутри дома, если елку нарядили на улице

Здесь вместе с хозяйкой дома декоратор создает новогоднюю атмосферу. А заодно — объясняет нашим читателям, как уйти от избитых рождественских клише в оформлении пространства внушительной площади.

ФОТО: houzz.ru

«Я люблю традиционный новогодний декор. Но для меня украшение интерьера цветами имеет огромное значение в новогодней истории. Когда выбираю цветы, я буквально чувствую кожей, что подойдет конкретному интерьеру. Для этого загородного дома я собрала зимние букеты в сине-фиолетовой гамме», - рассказывает дизайнер.

ФОТО: houzz.ru

На праздничный стол Алла поставила композицию из небольших горшечных суккулентов с бело-золотыми новогодними шарами: «Седые растения выглядят, как заснеженные. Они стоят в простых горшках, чтобы подчеркнуть домашнюю атмосферу — никакого пафоса».

Все новогодние советы декоратора Аллы Шумейко находятся ЗДЕСЬ.