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Чем оформить пространство внутри дома, если елку нарядили на улице

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ФОТО: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Преподаватель школы дизайна «Детали» и одна из самых влиятельных российских дизайнеров и декораторов Алла Шумейко любезно пригласила Houzz в недавно завершенный загородный дом.

Здесь вместе с хозяйкой дома декоратор создает новогоднюю атмосферу. А заодно — объясняет нашим читателям, как уйти от избитых рождественских клише в оформлении пространства внушительной площади.

ФОТО: houzz.ru

«Я люблю традиционный новогодний декор. Но для меня украшение интерьера цветами имеет огромное значение в новогодней истории. Когда выбираю цветы, я буквально чувствую кожей, что подойдет конкретному интерьеру. Для этого загородного дома я собрала зимние букеты в сине-фиолетовой гамме», - рассказывает дизайнер.

ФОТО: houzz.ru

На праздничный стол Алла поставила композицию из небольших горшечных суккулентов с бело-золотыми новогодними шарами: «Седые растения выглядят, как заснеженные. Они стоят в простых горшках, чтобы подчеркнуть домашнюю атмосферу — никакого пафоса».

Все новогодние советы декоратора Аллы Шумейко находятся ЗДЕСЬ.

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