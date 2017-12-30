Профессиональное чутье помогло полицейским задержать серийного автовора

В октябре один житель Тырва обнаружил, что из его автомобиля была украдена магнитола. Оказалось, что это не единичный случай. «Вскоре стало известно, что в этом районе украли еще две магнитолы», - рассказывает пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк.

На след преступника удалось выйти патрульным полицейским Тармо Тапферу и Мерике Соомаа, которые 3 ноября в 3.30 ночи ехали из Хельме в сторону Тырва. В свете автомобильных фар Мерике заметила, что кто-то находится посреди луга и, при виде полицейской машины, присел на корточки.

Полицейские включили прожектор, после чего находящийся на лугу человек поднялся на ноги, взял с земли велосипед и подошел к стражам правопорядка.

«Он сказал полицейским, что у него нет светоотражателя и он не хотел получить штраф, поэтому решил, при виде полицейской машины, спрятаться», - говорит Вирк. После установления личности мужчины, его отпустили.

Но патрульный полицейский со стажем Тармо решил осмотреть с помощью фонарика место, где скрывался ночной прохожий с велосипедом. На земле он нашел рюкзак, в котором были четыре автомагнитолы, а также рядом валялась куртка, в которую были завернуты еще две автомагнитолы.

Патруль отправился на место жительства мужчины, но дома его не удалось обнаружить. Позже полицейские все-таки задержали подозреваемого и доставили его в полицейские участок, где он признался в кражах. В его отношении было начато производство.