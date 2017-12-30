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Разогнавшийся почти до 200 км/ч пьяный водитель встретит Новый год в тюрьме

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Пьяный водитель. Фото иллюстративное | ФОТО: Arno Saar / Õhtuleht

Суд отправил под арест до начала января 22-летнего мужчину, который в четверг в Тартуском уезде разогнался на своем автомобиле до скорости 187 км/ч, сев за руль в нетрезвом состоянии.

«На новый год — под арест? Вряд ли кто-нибудь пожелает себе такой подарок», - прокомментировала новость Лыунаская префектура в социальных сетях.

Но именно это и произошло с молодым человеком, которого в четверг на дороге между Тарту и Кяревере полиция задержала после того, как он разогнался до 187 км/ч, управляя машиной в нетрезвом состоянии.

Уже в пятницу нарушитель сидел на скамье подсудимых, суд — с учетом тяжести проступка — приговорил его к аресту.

«Прямо из зала суда нарушителя отправили отбывать наказание. Из камеры он освободится рано утром 1 января, когда уже отгремят салюты и отзвучат новогодние пожелания, - написала Лыунаская префектура. - Управление автомобилем, алкоголь и превышение скорости — это опасная комбинация, способная привести к смертельному исходу. И нет ни одного оправдания, при котором можно было бы допустить подобные игры с жизнями людей».

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