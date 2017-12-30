Молния ударила в самолет, летевший в Грецию
30 декабря 2017 г., 15:50
Самолет европейского лоукостера Wizz Air совершил вынужденную посадку в Софии после удара молнии, сообщает пресс-служба международного аэропорта Кутаиси, откуда вылетел лайнер.
Самолет выполнял рейс W66401 из грузинского Кутаиси в греческий город Кавала на берегу Эгейского моря. По информации пресс-службы, инцидент произошел при приближении самолета к международному аэропорту Кавалы, пишет Newsru.com.
Борт был перенаправлен в международный аэропорт Софии. Там его должны проверить, после этого авиакомпания примет решение о продолжении полета.
На борту лайнера находились около 170 пассажиров и членов экипажа, никто не пострадал.