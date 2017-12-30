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Молния ударила в самолет, летевший в Грецию

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ФОТО: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Самолет европейского лоукостера Wizz Air совершил вынужденную посадку в Софии после удара молнии, сообщает пресс-служба международного аэропорта Кутаиси, откуда вылетел лайнер.

Самолет выполнял рейс W66401 из грузинского Кутаиси в греческий город Кавала на берегу Эгейского моря. По информации пресс-службы, инцидент произошел при приближении самолета к международному аэропорту Кавалы, пишет Newsru.com.

Борт был перенаправлен в международный аэропорт Софии. Там его должны проверить, после этого авиакомпания примет решение о продолжении полета.

На борту лайнера находились около 170 пассажиров и членов экипажа, никто не пострадал.

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