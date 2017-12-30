Захват заложников на Украине: неизвестный угрожает взорвать почтовое отделение

ЧП произошло в отделении "Укрпочты" на улице Шевченко у ТЦ "Рост". Полицейские сообщили, что в захваченном помещении находятся люди. "Интерфаксу" начальник областной национальной полиции Олег Бех сказал, что в заложниках 11 человек: "Там девять взрослых и двое детей. Требований мы пока не понимаем. Он ничего не выдвигал. Пока пытаемся выйти с ним на контакт".

Территория возле места инцидента оцеплена, на месте находятся около 20 автомобилей патрульной полиции, пожарные и скорая помощь. На месте также работают взрывотехники, отмечает УП. Позже подъехали кинологи.

На перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко движение транспорта полностью перекрыто.

Спикер Нацполии Украины Ярослав Тракало подтвердил информацию о захвате отделения "Укрпочты" с находившимися там людьми. По его словам, злоумышленник заявил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. Он добавил, что "по состоянию на 15:20 о требованиях ничего не известно".

О личности преступника данных нет.

На место выехала следственно-оперативная группа и руководство харьковской полиции.