Картина дня: цены на топливо, захват заложников на Украине и похороны ректора Тартуского университета

Продавцы рассказали, когда стоит ожидать повышения цен на топливо

Несмотря на то, что с 1 января в Эстонии повысится топливный акциз и неминуемо вырастут цены, по словам продавцов, стоимость топлива не должна вырасти с первых дней нового года. Вполне возможно, что произойдет даже временное снижение цен. Читайте далее...

Подростки нашли чужую бесконтактную банковскую карточку и отправились на шопинг

В Хаапсалу двое 14-летних подростков нашли чужую банковскую карточку и успели совершить покупок на 145 евро. Читайте далее...

Сависаар о Кылварте: думаете, что у него все еще есть политическая карьера?

Бывший лидер Центристской партии Эдгар Сависаар в интервью "Актуальной камере" сказал, что ему тяжело осознавать, что многие политики, кому он помогал всю свою жизнь не пришли к нему в трудный момент жизни. Читайте далее...

Профессиональное чутье помогло полицейским задержать серийного автовора

Чутье полицейских Тармо Тапфера и Мерике Соомаа помогло задержать автовора, который орудовал в октябре в Тырва. Читайте далее...

Молодого нарушителя ПДД отправили за решетку под Новый год

Суд отправил под арест до начала января 22-летнего мужчину, который в четверг в Тартуском уезде разогнался на своем автомобиле до скорости 187 км/ч, сев за руль в нетрезвом состоянии. Читайте далее...

Синоптики рассказали, какой будет погода в последний день 2017 года

В ночь на воскресенье в Эстонии переменная облачность. Местами небольшой снег или мокрый снег. Кое-где образуется туман. Читайте далее...

Захват заложников на Украине: неизвестный угрожает взорвать почтовое отделение

В украинском Харькове мужчина взял заложников в отделении почты, угрожая взрывом, передает Newsru со ссылкой на "Украинскую правду". Читайте далее...

В Тарту проводили в последний путь ректора ТУ Волли Кальма

В субботу, 23 декабря, скоропостижно скончался ректор Тартуского университета Волли Кальм. Ему было 64 года. Сегодня в Тартуском университете его проводили в последний путь. Читайте далее...