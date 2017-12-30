Австралийские ВВС приведены в боеготовность из-за российских Ту-95

Мера была принята на короткое время, пока два российских бомбардировщика выполняли маневры, передает Newsru.

Отмечается, что ракетоносцы не нарушили воздушное пространство Австралии.

Guardian приводит мнение эксперта по национальной безопасности Питера Дженнингса, который считает, что маневры говорят о расширении влияния России в регионе. "Это напоминание о том, что Россия рядом и хочет быть игроком в сфере безопасности Тихоокеанского региона. Она будет использовать военный потенциал, чтобы это показать", - цитирует эксперта РИА "Новости".

Сайт Минобороны РФ сообщал о пролете российских бомбардировщиков над нейтральными водами южной части Тихого океана в начале декабря. Самолеты находились в воздухе более восьми часов.