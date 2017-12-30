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Фото: поезд столкнулся с застрявшим на железнодорожных путях автомобилем

Дополнено в 19:24!

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В волости Сымеру поезд столкнулся с автомобилем, застрявшим на железнодорожных путях.

Пресс-секретарь Идаской префектуры Леана Лойде сказала Virumaa Teataja, что автомобиль Volkswagen застрял на железнодорожных путях в волости Сымеру. Машинист пассажирского поезда Таллинн-Москва не смог предотвратить столкновения.

По словам Лойде, водитель не пострадал. Он трезв и у него есть водительские права.

В Volkswagen было два мужчины. Один из них пытался остановить поезд, но у него это не получилось.

Машинист поезда сказал Virumaa Teataja, что ехал со скоростью 120 км/ч. Поезд не смог сразу продолжить путь, поскольку одно колесо автомобиля попало под состав и застряло. После того, как спасатели его достали, поезд продолжил следовать по маршруту.

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