Фото: поезд столкнулся с застрявшим на железнодорожных путях автомобилем

Пресс-секретарь Идаской префектуры Леана Лойде сказала Virumaa Teataja, что автомобиль Volkswagen застрял на железнодорожных путях в волости Сымеру. Машинист пассажирского поезда Таллинн-Москва не смог предотвратить столкновения.

По словам Лойде, водитель не пострадал. Он трезв и у него есть водительские права.

В Volkswagen было два мужчины. Один из них пытался остановить поезд, но у него это не получилось.

Машинист поезда сказал Virumaa Teataja, что ехал со скоростью 120 км/ч. Поезд не смог сразу продолжить путь, поскольку одно колесо автомобиля попало под состав и застряло. После того, как спасатели его достали, поезд продолжил следовать по маршруту.