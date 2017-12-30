Названо имя виновника взрыва в Петербурге

"Фонтанка" сообщает, что задержали жителя Красносельского района города.

Источник "Интерфакса" заявил, что задержан гражданин России Дмитрий Лукьяненко. Он придерживается националистических взглядов и заявил о членстве в организации New Age ("Новая эра").

Позже появилась информация, что подозреваемый стоял на учете в психоневрологическом диспансере и "вел асоциальный образ жизни".

По данным "Фонтанки", Дмитрию 35 лет и ранее он был судим по статье о незаконном обороте наркотиков.

Источник питерского издания утверждает, что задержали его дома и что он сразу дал признательные показания.

Мужчину в магазине "Перекресток" засняли камеры наблюдения: он оставил рюкзак с самодельной бомбой в камере хранения. Взрывом были ранены 18 человек.

ФСБ сообщила, что задержали его 30 декабря. Где и как прошла операция - не уточняется. После задержания подозреваемый был передан в Следственный комитет РФ для проведения дальнейших следственных действий.

В ФСБ задержанного называют сразу и исполнителем, и организатором теракта в "Перекрестке".

В СК сообщили о начале следственных действий, а также о том, что следствие будет просить суд об аресте подозреваемого.

Взрывное устройство с поражающими элементами сработало в среду, 27 декабря, на первом этаже развлекательного центра "Гигант холл" на Кондратьевском проспекте возле камер хранения магазина "Перекресток". Мощность взрывного устройства составила 200 грамм в тротиловом эквиваленте.

Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом" и пока не дал произошедшему иную квалификацию.

Накануне о своей ответственности за теракт объявило "Исламское государство", но никаких доказательств причастности представлено не было.