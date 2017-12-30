Две пары тройняшек и четверняшки: 2017 год стал особенным для роддома в Таллинне

В январе 2017 года родилось 354 ребенка. Больница отмечает, что так много детей еще не рождалось в первый месяц года. Но еще январь запомнился рекордом по рождению близнецов - всего 15 пар. 12 января родилось 3 пары близнецов.

Если весенние месяцы прошли в обычном режиме, то конец июня запомнился рождением тройняшек впервые с 2013 года. Но и это событие не оказалось рекордным, поскольку позже впервые за 50 лет, появились на свет четверняшки. Девочки получили прекрасные имена: Лооре, Луизе, Ленне и Лагле.

Поскольку уже было заранее известно, что следует ожидать рождения четырех недоношенных детей, к родам подготовились максимально тщательно: в общей сложности в процессе было задействовано 19 работников больницы.

Ноябрь снова обрадовал появлением на свет тройняшек - все мальчики. Также в ноябре было особенным, то что на свет появилось больше девочек, чем мальчиков, чего не было последние 2 года.

По прежнему растет число рожденных близнецов. Если в 2014 и 2015 годах таких пар родилось 74, то по состоянию на конец ноября их уже было 96.

В этом году прошли обновление все родильные комнаты, создан отвечающий всем современным стандартам операционный блок вместе с реанимационными и стабилизационными палатами. Также открыто обновленное интенсивное отделение для новорожденных (неонатология).

Теперь родовые комнаты, операционная для кесарево сечения, комната стабилизации и интенсив для новорожденных находятся рядом и на одном этаже.

Одно из новшеств центра – семейные палаты интенсивного отделения для новорожденных. Теперь родители могут находиться с новорожденным, нуждающемся в лечении, круглосуточно. По словам заведующей отделения неонатологии, в новых палатах есть вся необходимая аппаратура, чтобы наилучшим образом заботиться о ребенке и родителях.

Роддом Ида-Таллиннской центральной больницы начал свою деятельность в 1804 году. На сегодняшний день это самый большой роддом нашей страны, где каждый год рождается больше трети всех новорожденных Эстонии.