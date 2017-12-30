Видео: необычное такси шокировало пассажиров

А получили они раллийный болид Skoda Fabia R5, а также чемпиона Европы и пятикратного чемпиона Чехии Яна Копецки в качестве водителя, передает портал "Сегодня".

Необычную акцию устроила Skoda на улицах чешской столицы. Раллийный чемпион наматывал круги по городу, подбирая людей на остановках для такси. Пожалуй, для многих такая поездка стала самой захватывающей в жизни, поскольку каждому из 23 пассажиров предстояло почувствовать себя в роли штурмана – пассажирам приходилось даже читать для Копецки легенду.

Самому Копецки акция также пришлась по душе. "Водить Skoda Fabia R5 по улочкам Праги было действительно восхитительным, уникальным опытом", - говорит пилот.