«Ухудшают ситуацию»: в МИД РФ прокомментировали размещение сил НАТО вблизи России

Первый замглавы МИД России Владимир Титов заявил, что военные приготовления НАТО на территориях, которые граничат с Россией, ухудшают ситуацию в области безопасности.
"Негативные последствия военных приготовлений НАТО должны вызывать серьезную озабоченность у всех, поскольку они ухудшают ситуацию в области безопасности применительно к тем государствам, территории которых используются для размещения натовских сил и средств", — сказал Титов в интервью "Интерфаксу".
Также Титов заявил, что Москва никогда не оспаривала вступление Финляндии в НАТО.
"Финская политика неучастия в военных союзах - один из ключевых факторов обеспечения безопасности на севере Европы. Россия никогда не оспаривала право каждой страны на выбор способов обеспечения собственной безопасности", — сказал Титов.
Он добавил, что главное здесь - "руководствоваться не сиюминутной политической конъюнктурой, а учитывать возможные последствия как для региональной стабильности, так и для двустороннего взаимодействия с соседними странами".