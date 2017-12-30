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«Ухудшают ситуацию»: в МИД РФ прокомментировали размещение сил НАТО вблизи России

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Военнослужащие стран НАТО на учениях. Фото иллюстративное | ФОТО: NurPhoto/Sipa/Scanpix

Первый замглавы МИД России Владимир Титов заявил, что военные приготовления НАТО на территориях, которые граничат с Россией, ухудшают ситуацию в области безопасности.

"Негативные последствия военных приготовлений НАТО должны вызывать серьезную озабоченность у всех, поскольку они ухудшают ситуацию в области безопасности применительно к тем государствам, территории которых используются для размещения натовских сил и средств", — сказал Титов в интервью "Интерфаксу".

Также Титов заявил, что Москва никогда не оспаривала вступление Финляндии в НАТО.

"Финская политика неучастия в военных союзах - один из ключевых факторов обеспечения безопасности на севере Европы. Россия никогда не оспаривала право каждой страны на выбор способов обеспечения собственной безопасности", — сказал Титов.

Он добавил, что главное здесь - "руководствоваться не сиюминутной политической конъюнктурой, а учитывать возможные последствия как для региональной стабильности, так и для двустороннего взаимодействия с соседними странами".

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