«Ухудшают ситуацию»: в МИД РФ прокомментировали размещение сил НАТО вблизи России

"Негативные последствия военных приготовлений НАТО должны вызывать серьезную озабоченность у всех, поскольку они ухудшают ситуацию в области безопасности применительно к тем государствам, территории которых используются для размещения натовских сил и средств", — сказал Титов в интервью "Интерфаксу".

Также Титов заявил, что Москва никогда не оспаривала вступление Финляндии в НАТО.

"Финская политика неучастия в военных союзах - один из ключевых факторов обеспечения безопасности на севере Европы. Россия никогда не оспаривала право каждой страны на выбор способов обеспечения собственной безопасности", — сказал Титов.

Он добавил, что главное здесь - "руководствоваться не сиюминутной политической конъюнктурой, а учитывать возможные последствия как для региональной стабильности, так и для двустороннего взаимодействия с соседними странами".