Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

С Новым годом, дорогие читатели Rus.Postimees!

1
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Новый год. | ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Дорогие читатели портала Rus.Postimees, поздравляем вас с Новым годом!

От всей души желаем мира, добра, любви, здоровья, благополучия и простого человеческого счастья! Пусть 2018 год будет ярче, интереснее и насыщеннее своего предшественника и позволит сбыться самым смелым желаниям. Тепла, нежности, заботы и уюта в каждый дом!

Спасибо, что были с нами в 2017 году! Только хороших новостей и радостных мгновений!

Искренне ваша редакция Rus.Postimees.

Наверх