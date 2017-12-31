С Новым годом, дорогие читатели Rus.Postimees!1
31 декабря 2017 г., 21:30
Дорогие читатели портала Rus.Postimees, поздравляем вас с Новым годом!
От всей души желаем мира, добра, любви, здоровья, благополучия и простого человеческого счастья! Пусть 2018 год будет ярче, интереснее и насыщеннее своего предшественника и позволит сбыться самым смелым желаниям. Тепла, нежности, заботы и уюта в каждый дом!
Спасибо, что были с нами в 2017 году! Только хороших новостей и радостных мгновений!
Искренне ваша редакция Rus.Postimees.