На 2018 год предрекли худший кризис со времен Второй мировой войны

В новом году может произойти худший гуманитарный кризис с 1945 года. Об этом заявила государственный секретарь Великобритании по международному развитию Пенни Мордаунт, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The Telegraph.
31 декабря 2017 г., 09:10
В марте ООН посчитала, что крупнейший со времен основания организации гуманитарный кризис наступил в 2017 году. Причиной тому стали события в Йемене, Нигерии, Сомали и Южном Судане.
Но, по мнению Пенни Мордаунт, самые тяжелые времена еще впереди. «Хотя 2017-й был годом ужасных гуманитарных кризисов, 2018-й может стать еще более мрачным», - отметила она.
На преодоление последствий кризиса Великобритания решила выделить в фонд ООН дополнительные 21 миллион долларов. Эти средства должны пойти на обеспечение питьевой водой и продуктами питания нуждающихся.