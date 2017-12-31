На 2018 год предрекли худший кризис со времен Второй мировой войны

В марте ООН посчитала, что крупнейший со времен основания организации гуманитарный кризис наступил в 2017 году. Причиной тому стали события в Йемене, Нигерии, Сомали и Южном Судане.

Но, по мнению Пенни Мордаунт, самые тяжелые времена еще впереди. «Хотя 2017-й был годом ужасных гуманитарных кризисов, 2018-й может стать еще более мрачным», - отметила она.

На преодоление последствий кризиса Великобритания решила выделить в фонд ООН дополнительные 21 миллион долларов. Эти средства должны пойти на обеспечение питьевой водой и продуктами питания нуждающихся.