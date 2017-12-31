Питерский взрывник объяснил свои действия желанием предупредить людей о секте экстрасенсов

«Улица Жукова, 23. Там находится школа „Дэир“. Это как бы секта экстрасенсов. Я ходил туда, вот. И для того, чтобы люди знали, я сделал эту бомбу. Положил ее и оставил две флешки, которые находятся в этом магазине», - заявил Лукьяненко.

Как уточняет «Фонтанка», в магазине после взрыва были обнаружены две флешки, одну из которых кто-то впихнул в батон колбасы. Другую нашли посетители или работники центра «Дэир» («Дальнейшее энерго-информационное развитие»). На всех носителях информации содержались угрозы и критика в адрес школы «Дэир», а также чертежи взрывного устройства.

Эту информацию журналисты косвенно смогли подтвердить в самом учебном заведении. Так, одна из преподавателей, услышав слова о флешке, тут же сообщила, что ничего не может говорить, поскольку идет следствие. Другой собеседник из этой школы заявил, что к ним приходили сотрудники ФСБ, что-то искали, кого-то допрашивали.

Школа «Дэир» предлагает более 30 семинаров и практик, которые якобы направлены на повышение благосостояния и улучшение здоровья. Например, в практике центра есть такие курсы, как «Технологии тайной власти» и «Базовые аспекты сексуальности по системе тренировки навыков». Юридическим лицом школы является ООО «Центр Возможности человека».

Во время допроса Лукьяненко также рассказал подробности о заложенной им бомбе: «Красная. Огнетушитель, как бы. С шайбами. Просто зашел, принес ее, положил и оставил... в бардачок. Ну, где люди складывают эти вещи. Потом пошел внутрь магазина, положил флешку по правому углу как бы магазина. Там не было продуктов, пустая полка была, туда положил. Потом прошел налево, вот, и положил, там тоже не было, шоколадки были, ну там не было шоколадок, туда положил флешки».

Взрывное устройство с поражающими элементами сработало в среду, 27 декабря, на первом этаже развлекательного центра «Гигант холл» на Кондратьевском проспекте возле камер хранения магазина «Перекресток». Мощность взрывного устройства составила 200 грамм в тротиловом эквиваленте. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом» и пока не дал произошедшему иную квалификацию.

Накануне о своей ответственности за теракт объявило «Исламское государство», но никаких доказательств причастности представлено не было.