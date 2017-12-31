Карта: в канун Нового года в центре Таллинна ожидаются изменения в организации движения

Об этом BNS сообщила пресс-служба мэрии Таллинна, отметив, что с 15 часов 31 января начнется установка бетонных препятствий для защиты пешеходов на бульваре Каарли на направлении к площади, затем на бульваре Эстония - тоже на направлении к площади, после чего будет перекрыто Пярнуское шоссе в направлении к площади. В крайних случаях проезд через эту зону будет возможен, но потребует много времени и умения маневрировать между бетонными блоками.

С 20 часов 31 декабря до 3 часов ночи 1 января проезд через указанную зону будет разрешен только трамваям, автобусам и троллейбусам, причем автобусы будут двигаться по полосе, прилегающей в улице Роозикранци. Изменятся и места остановок общественного транспорта.

31 декабря и 1 января общественный транспорт будет работать по воскресному расписанию. На многих линиях удлиняется время работы в новогоднюю ночь.

Дополнительно будут выходить: автобус линии 1А из центра города в 01.00,02.00, 03.00 и обратно в 01.30, 02.30, 03.30; линий 8, 40, 42, 60, 63, 67 и 68 из центра города - в 01.00, 02.00, 03.00 и обратно в 00.30, 01.30, 02.30 и 3.30; линии 18 - из центра города - в 01.00, 02.10, 03.20, обратно - в 00.30, 01.35 и 02.45. Ночные автобусы линий 1А и 8 - из центра города (с остановки Хобуяама перед бывшим магазином «Таллинн»), автобусы линий 18 и 40 - с остановки Хобуяама у бывшего Главпочтамта и будут вместо площади Вабадузе останавливаться в на одноименной остановке на Пярнуском шоссе (возле Яановской церкви), автобусы линий 42, 60, 63, 67 и 68 будут отходить от своих обычных остановок.

Дополнительно будут ночью в ходу и троллейбусы линий 1 и 3. Они будут отходить с Тынисмяги в 01.00, 02.00, 03.00, а в обратный путь – l.00, 01.30 и 02.30. Ночные трамваи линии 1 будут отходить от остановки Хобуяама на Копли в 01.00, 02.00, 03.00 и в Кадриорг - в 00.45, 01.45 и 02.45. Дополнительные рейсы трамвая линии 4 будут начинаться на остановке Хобуяама в направлении на Пярнуское шоссе в 01.00, 02.00, 03.00, и в направлении на аэропорт - в 00.30, 01.30 и 02.30.

С 23 часов 31 декабря троллейбусы линии 1 и 3 будут делать разворот на остановке Тынисмяги, автобусы линий 21 и 41 в сторону Балтийского вокзала на площади Вабадузе останавливаться не будут, их остановка переносится на Тынисмяги, автобусы линий 21, 40 и 41 на направлении от центра города будут остановку Площадь Вабадузе делать у Яановской церкви на Пярнуском шоссе, автобусы линий 16, 17 и 23 будут останавливаться, выезжая из центра города, на остановке Площадь Вабадузе у здания Английского колледжа на бульваре Эстония.