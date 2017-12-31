Общество защиты животных: оградите своих питомцев от вызванного салютом стресса!

Как отмечают специалисты, животные, не привыкшие к громким звукам и ярким вспышкам света, должны быть помещены в защищенное от внешней среды и закрытое помещение, чтобы они от страха не травмировали себя и не сбежали в панике.

Следует также побеспокоиться о том, чтобы домашние животные все время находились под опекой хозяев. Как показывает опыт прошлых лет, нередко в первые дни и недели после встречи Нового года приюты для домашних животных переполнены сбежавшими от страха перед фейерверками кошек и собак.

Владельцы кошек и собак на всякий случай могли бы перед праздниками надеть своим подопечным ошейники с контактными данными их хозяев, чтобы потом было легче найти потерявшееся животное. В Эстонии кошки и собаки должны иметь также вживленные электронные чипы, на которых записана информация об их владельцах.

Если животное все же пропало, следует как можно скорее начать его поиски, созвониться с ближайшим приютом. Общество призвало также водителей с пониманием отнестись к ситуации, когда напуганные фейерверками животные, утратив ориентацию в пространстве, выбегают на проезжую часть дороги и мешают движению.

Защитники животных напомнили, что устраивать фейерверки поблизости от животных нельзя, чтобы не травмировать их. Остатки праздничных ракет необходимо убрать, чтобы животные случайно не съели их.