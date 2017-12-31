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В 2018 году полиция Эстонии полностью откажется от пистолетов Макарова

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ФОТО: imago stock&people/imago/Xinhua

В первом квартале 2018 года полицейские Эстонии окончательно перестанут использовать в качестве табельного оружия пистолеты Макарова, им на замену приходят «глоки».

«В 2017 году Департамент полиции и погранохраны приобрел 3740 служебных пистолетов Glock, в начале 2018 года к этому прибавится еще 100 пистолетов Glock, что означает, что все служебные пистолеты „Макаров“ будут заменены на Glock», - сказал Rus.ERR главный оружейник Департамента полиции и погранохраны Георг-Томек Тришкин.

«Новые Glock будут у всех полицейских и помощников полицейских во всех префектурах, а также у кадетов Академии МВД. Департамент полиции и погранохраны завершит замен старых пистолетов Макарова, перейдя полностью на новые современные Glock в первом квартале 2018 года», - добавил Тришкин.

От использования пистолетов Макарова в Департаменте полиции и пограничной охраны начали отказываться в 2014 году, тогда, по словам министра внутренних Андреса Анвельта, для пограничников были закуплены 1000 пистолетов марки Walther.

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