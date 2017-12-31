Дешевый автобусный перевозчик прекращает обслуживать целый ряд междугородних линий

В связи с реорганизацией сети линий фирма-оператор Simple Express - компания Eesti Buss -этой осенью уже закрыла несколько автобусных маршрутов, проходящих через Ярваский уезд. Последние из них были закрыты месяц назад. Менеджер Eesti Buss по маркетингу Марель Каллас пояснила Järva Teataja, что, хотя Simple Express выражал намерение предложение организовать как можно больше дешевых рейсов между городами, поддерживать их работоспособность такой бизнес-моделью все же не представляется возможным.

«Линиями с низкой окупаемость мы считаем такие, на которых заполняемость автобусов составляет менее 50 процентов», - пояснила Каллас.

По ее словам, в числе таких линий оказалась, например, линия Таллинн-Вильянди, на которой с января по конец ноября все это время заполняемость автобусов составляла менее 40 процентов. Она добавила, что судьбу как закрывающихся в 2017 году маршрутов, так и будущее ныне действующих, решают пассажиры, покупающие билеты.

На домашней странице предприятия сообщается, что в феврале 2018 года откроется очередная экспресс-линия между Таллинном и Тарту, которая, при этом, никак не затрагивает жителей Ярваского уезда, поскольку на территории уезда промежуточных остановок у этой линии не будет, отмечает газета.

Как отмечает само предприятие на своей странице, в связи с реорганизацией сети маршрутов, в расписании Simple Express с нового года произойдут изменения, в ходе которых прекратится перевозка пассажиров на отправлениях с малой заполняемостью.

Изменения касаются шести отправлений на маршруте Таллинн - Вильянди (линия 170) и четырех отправлений на линии Тарту-Раквере (линия 804), по которым автобусы в последний раз пройдут в течение дня 31 декабря этого года.