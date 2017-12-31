Директор канцелярии президента Тийт Рийсало получил щедрую премию

Директор канцелярии президента Тийт Рийсало получил щедрую премию5
31 декабря 2017 г., 13:02
Под конец 2017 года президент Эстонии Керсти Кальюлайд выписала премию в размере 3000 евро главе своей канцелярии Тийту Рийсало.
В приказе президента отмечено, что Рийсало премирован за выдающиеся достижения в своей работе, передает Rus.ERR.
Канцелярию президента Эстонии с зарплатой 4100 евро в месяц Тийт Рийсало возглавил в октябре 2016 года.
Предыдущим руководителем президентской канцелярии при прежнем главе государства Тоомасе Хендрике Ильвесе был Ало Хейнсалу, его оклад составлял 3750 евро в месяц.