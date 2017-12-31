Директор канцелярии президента Тийт Рийсало получил щедрую премию

В приказе президента отмечено, что Рийсало премирован за выдающиеся достижения в своей работе, передает Rus.ERR.

Канцелярию президента Эстонии с зарплатой 4100 евро в месяц Тийт Рийсало возглавил в октябре 2016 года.

Предыдущим руководителем президентской канцелярии при прежнем главе государства Тоомасе Хендрике Ильвесе был Ало Хейнсалу, его оклад составлял 3750 евро в месяц.