Новогодняя речь президента Керсти Кальюлайд: мечта каждого из нас может определить будущее Эстонии

1 июля уходящего года здесь, на площади Вабадузе, произошло особое событие. Спонтанный праздник танца, от идеи которого до реализации прошло всего несколько часов. Это событие вихрем унесло нас в новую эпоху в истории нашей страны. Именно так мы и начинаем второй век нашей государственности. Молниеносно. Времени на раздумья нет.

Но в этом новом темпе есть своя прелесть. Каждая мысль имеет значение. Поступки каждого являются частью жизни общества. Общество – совокупность всех наших поступков. Возможности всех людей сделать что-то значимое стали равными.

Чья мысль обратится в дела, зависит от инициативности. Чей поступок станет знаковым, выяснится не сразу. И хорошие дела, и плохие могут стать началом того, что изменит структуру нашего общества.

В 2017 году структуру изменили те, от кого мы этого не ожидали, или изменили так, как мы и не могли опасаться.

В наш новый век независимости у каждого этой независимости стало больше. Мечта каждого из нас может определить будущее Эстонии. Несчастье, горе или ошибка каждого может заставить нас действовать во имя того, чтобы общество стало лучше. Все меньше для развития общества нам требуется лидерство различных учреждений, и все больше нужна просто их поддержка.

Например, Таллиннской городской канцелярии не понадобилось и секунды, чтобы понять важность праздника танца на площади Вабадузе. Когда общество развивается и укрепляется ровно и поступательно, государству проще обеспечивать возможности и предоставлять поддержку.

Это не означает уменьшения роли государства в нашей жизни, скорее, она просто меняется. Безопасность, здравоохранение, образование, преодоление серьезных жизненных проблем – все это посильным образом предлагает нам государство, которое мы согласны содержать на свои налоги. Если мы для спасения кого-то, сохранения чего-то или просто для поднятия настроения хотим сделать больше, то мы имеем возможность и в состоянии это сделать. Но, и это каждый раз подчеркивали организаторы праздника танца на площади Вабадузе, не противопоставляя себя другим. Упомянутый праздник танца не был протестом против решения защитить от непогоды маленьких детей и легко одетых гимнастов. Это был вклад молодежи в то, чтобы наше впечатление от праздника танца и в 2017 году было выше возможностей, предлагаемых нам обстоятельствами.

Все чаще мы объединяемся по случаю, отзываясь на чей-то призыв или просьбу о помощи, и делаем что-нибудь действительно важное. И это правильно, так и должно быть. То, что волнует многих, не требует сегодня серьезного планирования и управления. Это просто происходит.

Спасибо всем, кто в уходящем году потратил свое время, энергию, деньги и душевные силы на то, чтобы родилось чудо. Спасибо и тем, кто помог выявить проблемы, еще раз открыто пережил свою боль, чтобы последующие жертвы могли легче получить поддержку общества.