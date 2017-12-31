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Фото: замерзающий Ниагарский водопад стал хитом соцсетей

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Ниагарский водопад. | ФОТО: Aaron Lynett/The Canadian Press/PA Images

На границе США и Канады на фоне сильных морозов начал замерзать знаменитый Ниагарский водопад. К водопаду устремились морозоустойчивые туристы, а фото редкого зрелища стали хитами соцсетей, передает NEWSru.

В последние дни в ряде штатов США установилась морозная погода, выпал снег. По прогнозам синоптиков, в Вашингтоне в новогоднюю ночь ожидается минус 13 градусов. Температурный рекорд для этого города был установлен в 1899 году, когда термометр показал минус 26 градусов, напоминает РИА «Новости».

Fire and ice

Публикация от Kael Rebick (@punkodelish)

Как видно на фото, сам водный поток полностью не замерз. Однако поднятая им водяная пыль украсила все вокруг уникальными узорами.

В январе 2015 года по отвесной ледяной стене, в которую превратился участок водопада, впервые поднялся альпинист - это был канадец Уилл Гадд.

Ниагарский водопад представляет собой комплекс водопадов на реке Ниагара, отделяющей американский штат Нью-Йорк от канадской провинции Онтарио. Ниагарские водопады - водопад «Подкова» и водопад «Фата». Перепад высот не очень велик, но водопады очень широки, и по объему проходящей через него воды Ниагарский водопад - самый мощный в Северной Америке. Полностью водопад замерзает крайне редко - так, это происходило в 1848-м и в 1912 годах.

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