Фото: замерзающий Ниагарский водопад стал хитом соцсетей

В последние дни в ряде штатов США установилась морозная погода, выпал снег. По прогнозам синоптиков, в Вашингтоне в новогоднюю ночь ожидается минус 13 градусов. Температурный рекорд для этого города был установлен в 1899 году, когда термометр показал минус 26 градусов, напоминает РИА «Новости».

Fire and ice Публикация от Kael Rebick (@punkodelish) Дек 27, 2017 at 6:04 PST

Как видно на фото, сам водный поток полностью не замерз. Однако поднятая им водяная пыль украсила все вокруг уникальными узорами.

В январе 2015 года по отвесной ледяной стене, в которую превратился участок водопада, впервые поднялся альпинист - это был канадец Уилл Гадд.

Ниагарский водопад представляет собой комплекс водопадов на реке Ниагара, отделяющей американский штат Нью-Йорк от канадской провинции Онтарио. Ниагарские водопады - водопад «Подкова» и водопад «Фата». Перепад высот не очень велик, но водопады очень широки, и по объему проходящей через него воды Ниагарский водопад - самый мощный в Северной Америке. Полностью водопад замерзает крайне редко - так, это происходило в 1848-м и в 1912 годах.